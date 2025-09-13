Milyen a háztartási berendezéseink áramfogyasztása?
A Zakarpattyaoblenerho szeptember 13-i közleményében emlékeztet a tudatos energiafogyasztás fontosságára.
Éppen ezért érdemes lehet áttekinteni háztartási berendezéseink áramfogyasztását:
- Légkondicionáló – 2,2-3,37 kW;
- Vízforraló – 2,2-2,4 kW;
- Porszívó – 2 kW;
- Bojler – 1,5-2,5 kW;
- Olajradiátor és hősugárzó – 1,2-2 kW;
- Vasaló – 1-2,4 kW;
- Mosógép – 0,8-2,2 kW;
- Kétajtós hűtőszekrény – 0,30-0,90 kW;
- Mikrohullámú sütő – 0,6-1,5 kW;
- Egyajtós hűtőszekrény – 0,10-0,40 kW;
- Televízió – 0,08-0,14 kW;
- 100 wattos villanykörte – 0,1 kW;
- Számítógép – 0,065-0,45 kW.
