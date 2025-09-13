Milyen a háztartási berendezéseink áramfogyasztása?

A Zakarpattyaoblenerho szeptember 13-i közleményében emlékeztet a tudatos energiafogyasztás fontosságára.

Éppen ezért érdemes lehet áttekinteni háztartási berendezéseink áramfogyasztását:

  • Légkondicionáló – 2,2-3,37 kW;
  • Vízforraló – 2,2-2,4 kW;
  • Porszívó – 2 kW;
  • Bojler – 1,5-2,5 kW;
  • Olajradiátor és hősugárzó – 1,2-2 kW;
  • Vasaló – 1-2,4 kW;
  • Mosógép – 0,8-2,2 kW;
  • Kétajtós hűtőszekrény – 0,30-0,90 kW;
  • Mikrohullámú sütő – 0,6-1,5 kW;
  • Egyajtós hűtőszekrény – 0,10-0,40 kW;
  • Televízió – 0,08-0,14 kW;
  • 100 wattos villanykörte – 0,1 kW;
  • Számítógép – 0,065-0,45 kW.

