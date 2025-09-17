Aranyáron mérik az őszi gombát Kárpátalja piacain

Kárpátalja zöldség- és gyümölcspiacain már megjelentek az őszi erdei gombák, ám idén a szezon kezdete visszafogottabb a megszokottnál. A gombaszedők szerint a termés egyelőre gyér, ezért a gombának „aranyára” van.

Az elmúlt napokban az ungvári piacokon egy kilogramm erdei gomba átlagosan 150 hrivnyába kerül, míg a legértékesebbnek tartott vargányát már 250 hrivnyáért kínálják. A gombaszedők abban bíznak, hogy a szeptemberi esők után bőségesebb lesz a termés, ami az árakat is csökkentheti.

A nyár folyamán a legmelegebb vidéken, főként a Nagyszőlősi járásban, már korán megjelentek a vargányák és a vörös kalapú tinóruk. A Técsői járás fenyveseiben pedig igazi gombaóriásokat találtak.

Az idei év egyik külön érdekessége a Perényi járásban nagy mennyiségben fellelt maitake, vagyis „bokrosgomba”. Japánban ennek a gombának kilogrammját akár 1000 dollár felett értékesítik. A maitake finom, ánizsos-földes aromájáról ismert, és sokoldalúan felhasználható: készítenek belőle könnyű leveseket, salátákat és pácolt különlegességeket is. Ízvilága minden ételnek egyedi karaktert ad.

Bár a szezon nem indult kiemelkedően, a kárpátaljai gombászok derűlátóak. Szerintük az őszi esők után az erdők bőkezűbbek lesznek, így a piacokon is több gombafajta, kedvezőbb áron jelenhet meg.

A goloskarpat.info nyomán.

Kárpátalja.ma