Az ukrán napraforgótermés alakulása döntően befolyásolja az étolajpiacot

Ukrajna a világ egyik legnagyobb napraforgó-termesztője és -exportőre. A termés mennyisége és minősége közvetlenül hat a nemzetközi étolajpiacra, különösen Európában és Ázsiában.

A napraforgó betakarítása idén szeptember elején kezdődött. Elsőként Dnyipro és Kirovohrad megye gazdái kezdték meg a betakarítást – tudatta az agronews.ua internetes hírportál.

Szeptember 11-ig szinte minden régióban folyik a napraforgó betakarítása, az átlagos terméshozam 1,55 t/ha-ra nőtt.

A legnagyobb össztermést Poltava (279,7 ezer tonna), Dnyipro (134 ezer tonna) és Kirovohrad (125 ezer tonna) gazdái érték el.

Ugyanakkor a következő megyék vezetnek a terméshozam tekintetében:

Hmelnickij megye – 3,2 t/ha;

Voliny megye – 3 t/ha;

Vinnicja megye – 2,8 t/ha;

Csernyivci megye – 2,6 t/ha.

Zaporizzsja, Mikolajiv, Odessza és Herszon régiókban a terméshozam 0,5 és 0,8 t/ha között mozog.

A nyugati és középső régiók (Hmelnickij, Voliny, Vinnicja, Csernyivci) kedvezőbb csapadékviszonyokkal rendelkeznek, ami magyarázza a magasabb terméshozamokat.

A déli megyékben (Zaporizzsja, Mikolajiv, Odessza, Herszon) az aszály és a háborús körülmények egyaránt súlyosan rontják a hozamokat.

A háború és az exportkorlátozások miatt tavaly visszaesés volt tapasztalható. Az idei 1,55 t/ha-os országos átlag mérsékelt javulást jelez, de még mindig elmarad a békeidőkben megszokott 2,2–2,5 t/ha körüli átlagtól.

Kárpátalja.ma