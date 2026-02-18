Tizenötszörös bérszakadék Európában: Ukrajna az utolsó helyen

2026 januárjában az európai minimálbérek közötti különbség meghaladja a tizenötszörös szorzót – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Míg Luxemburgban a legkisebb havi bér 2704 euró, addig Ukrajnában mindössze 173 euró (8647 hrivnya). A különbség nem csupán statisztikai adat: milliók mindennapi megélhetését határozza meg.

Az Európai Unió 27 tagállama közül 22 rendelkezik törvényben rögzített országos minimálbérrel. Nincs egységes, törvényben meghatározott minimálbér például Olaszországban, Ausztriában, valamint Svédországban, Dániaban és Finnországban, ahol ágazati kollektív szerződések szabályozzák a bérezést.

A legmagasabb minimálbért fizető országok 2026-ban:

Luxemburg – 2704 euró

Írország – 2391 euró

Németország – 2343 euró

Hollandia – 2295 euró

Belgium – 2112 euró

Franciaország 1823 eurós minimálbérrel a hatodik helyen áll.

Ezeket az országokat stabil gazdaság, magas termelékenység és erős szociális rendszer jellemzi.

A vizsgált 29 ország – 22 uniós tagállam és 7 tagjelölt – közül 15-ben 1000 euró alatt marad a minimálbér. Ebbe a csoportba tartoznak a kelet-közép-európai országok, valamint az EU-tagságra pályázó államok is.

Néhány példa:

Csehország – 924 euró

Magyarország – 838 euró

Románia – 795 euró

Törökország – 654 euró

Albánia – 517 euró

Az unió legkisebb minimálbérét Bulgária fizeti (620 euró), ami még így is több mint háromszorosa az ukrajnainak.

Ukrajnában 2026. január 1-jétől a minimálbér 8647 hrivnyára emelkedett, ami mintegy 173 eurónak felel meg. Bár ez növekedést jelent a korábbi 8000 hrivnyához képest, az ország továbbra is Európa utolsó helyén áll. Összehasonlításképpen: Moldovaban 319 euró a minimálbér.

Az elmúlt fél évben több uniós országban nem történt emelés (például Belgiumban vagy Luxemburgban), míg Bulgáriában, Magyarországon, Litvániaban és Szlovákiaban 11 százalékot meghaladó növekedést regisztráltak.

Az Eurostat következő jelentése 2026 júliusában várható, amely újabb képet ad majd arról, sikerül-e csökkenteni az európai bérszakadékot.

Kárpátalja.ma