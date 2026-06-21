21 év után bezár az egyik legnagyobb ukrán drogérialánc

Az egyik legnagyobb ukrán drogérialánc, a Prostor 21 év működés után fokozatosan kivonul a piacról. A vállalat bejelentette, hogy 2026. július 1-jétől megkezdi mind a 468 üzletének ütemezett bezárását, noha a márka jövőjével kapcsolatban továbbra is több lehetséges forgatókönyvet vizsgál.

A cég hivatalosan nem indokolta döntését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden pénzügyi kötelezettségét maradéktalanul teljesíti partnerei és beszállítói felé. A vezetőség közlése szerint a bezárások ellenére továbbra is elemzik a működés átalakításának, a piaci jelenlét módosításának és a kereskedelmi stratégia felülvizsgálatának lehetőségeit.

Piaci szakértők szerint a döntés hátterében az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségek állhatnak.

A kiskereskedelmi szektort jelentősen terhelik a növekvő logisztikai költségek, a munkaerőhiány, valamint a légiriadók és az infrastruktúrát érő támadások következményei. A vállalat működését különösen érzékenyen érinthette, hogy

2025 végén egy orosz rakétatámadás megrongálta a Prostor egyik, több ezer négyzetméteres dnyiprói raktárát.

A hálózat az elmúlt években vezetői átalakításokat is végrehajtott, amelyek célja a piaci pozíció erősítése volt. A mostani bejelentés azonban arra utal, hogy ezek az intézkedések sem tudták megakadályozni a vállalat jelentős visszavonulását az ukrán kiskereskedelmi piacról.

Kárpátalja.ma

Forrás: allretail.ua

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