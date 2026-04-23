Bogrács-index: egy hónap alatt 3%-kal drágult az alapélelmiszer

Ismét jelentős élelmiszerár-emelkedés tapasztalható Kárpátalján a Bogrács-index legfrissebb statisztikája szerint. A Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ áprilisi felmérése alapján az alapélelmiszer ára Kárpátalján mintegy 3%-kal emelkedett márciushoz képest.

Ahogy arról a korábbi hónapokban is írtunk,

Kárpátalján az alapélelmiszerek ára hónapról hónapra jelentősen emelkedik.

Az áprilisi felmérés szerint 5 adag bográcsgulyáshoz átlagosan 998 hrivnya értékben tudjuk beszerezni az hozzávalókat. Előző hónapban 968 hrivnyát fizettünk ugyanennyi élelmiszerért, vagyis mindössze 1 hónap alatt 3%-kal – gyakorlatilag 30 hrivnyával – drágábban tudunk bevásárolni a konyhára.

Márciusban 6,4%-kal, februárban 2,5%-kal, januárban 6,4%-kal emelkedtek az árak.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ havonta mért kutatása. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel ez az egyik legelterjedtebb helyi étel, hozzávalói pedig a kárpátaljai konyha alapjait képezik ­– liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek –, így az egyik legpontosabb mérésnek tekinthető a térségben. A kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adag bográcsgulyást.

Kárpátalja.ma

