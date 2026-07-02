Csapadékhiány miatt több ukrajnai régióban talajaszály alakul ki

Június második időszakában Ukrajna időjárását helyenként többnyire hűvös légtömegek és hidegfrontok határozták meg – közölte az Ukrán Hidrometeorológiai Központ.

A szakemberek szerint az ország területének nagy részén a mérsékelt léghőmérséklet, valamint az időszakosan lehulló – többnyire csekély mennyiségű – csapadék kedvező feltételeket biztosított a mezőgazdasági növények fejlődéséhez. A hűvösebb, csapadékos idő elősegítette a talaj nedvességtartalmának megőrzését és növekedését, ugyanakkor kedvezett a gombás növénybetegségek terjedésének és a gyomnövények intenzív fejlődésének is. A hasznos hőösszeg fokozatosan gyarapodott, a növények fejlődése pedig a legtöbb területen megfelelt a sokéves átlagnak.

Ugyanakkor a déli, középső és keleti országrészek jelentős részén továbbra is elmaradt a kellő mennyiségű csapadék. Ennek következtében a korai tavaszi vetések alatt fokozatosan kialakult, majd tovább mélyült a talajaszály, amelynek kezdete több térségben már június első dekádjára tehető.

A késői ipari növények – például a napraforgó és a szója – vegetációs feltételei ezzel szemben egyelőre kedvezően alakulnak, a talaj nedvességtartalma ezek termesztéséhez jelenleg kielégítő, helyenként pedig optimális.

Az agronews.ua nyomán.

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