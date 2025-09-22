Csökken a szarvasmarha-állomány Ukrajnában

Szeptember 1-jére Ukrajnában összesen 2 124 300 szarvasmarhát tartottak – derül ki az Ukrán Tejtermelők Szövetsége által a statisztikai hivatal adatai alapján közölt jelentésből.

Az állomány augusztushoz képest 27 200-zal (-1,3%) csökkent, a tehenek száma pedig 9 400-zal (-0,8%). Az előző év azonos időszakához viszonyítva a csökkenés még jelentősebb: 225 000-rel kevesebb szarvasmarhát (-10%) és 122 ezerrel kevesebb tehenet (-10%) tartanak az országban.

A szakértők szerint jelenleg az állatok 44%-át ipari gazdaságokban, míg 56%-át háztartásokban tartják.

Éves összevetésben több megye ipari gazdaságaiban nőtt a tehénállomány. A legnagyobb növekedést Lemberg megyében (+13%), valamint Hmelnickij (+7%), Rivne (+6%), Ternopil (+5%), Voliny (+5%) és Vinnicja (+4%) megyékben regisztrálták.

Kárpátalja.ma