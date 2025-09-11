Csökkent a káposzta ára Ukrajnában

Az EastFruit elemzői szerint az elmúlt héten a káposzta ára 19%-kal csökkent Ukrajnában.

Jelenleg 6–12 hrivnyáért árulnak 1 kilogramm káposztát, míg korábban 7-16 hrivnya volt kilója.

A szakértők magyarázata szerint az árcsökkenés a késői káposztafajták betakarításának köszönhető az ország szinte minden régiójában. A túlkínálat a zöldség árának gyors csökkenéséhez vezetett.

Az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az árcsökkenés átmeneti. Az aszály miatt kevés a káposzta termés, így az őszi-téli időszak folyamán kevesebb lesz a készlet, ami majd árnövekedéshez vezethet.

Ma Ukrajnában a káposzta ára átlagosan 50%-kal olcsóbb mint egy évvel ezelőtt.

A Silpóban jelenleg a káposztát 17 hrivnya/kg-ért árulják. A Novusban és az ATB-ben az ár 11,89 hrivnya/kg.

Kárpátalja.ma