A cukor drágulását jósolják Ukrajnában

Az elmúlt 35 év leggyengébb cukorrépatermését jegyezhették fel Ukrajnában az idei szezonban, ami a cukorpiac stabilitását is veszélyeztetheti. Az agrárszakmai szervezetek értékelése szerint a kedvezőtlen időjárás miatt esett vissza a termésátlag.

Egyes gazdaságok arról számoltak be, hogy a cukorrépák a vártnál kisebbre nőttek, a betakarítás pedig jelentős késésben van. A feldolgozóüzemek emiatt a cukortermelés csökkenésére számítanak, a rendelkezésre álló nyersanyag mennyisége elmaradhat a tervezettől. Egyes gyárak a feldolgozási idény rövidülését is kilátásba helyezték.

A kínálat visszaesése hiányt idézhet elő a belföldi piacon, ami különösen a téli és a tavaszi hónapokban gyakorolhat nyomást a fogyasztói árakra. Az elemzők szerint az import mérsékelhetné a drágulást, a külföldről beszerzett cukor azonban a szállítási és importköltségek miatt szintén drágább lehet.

Mindezek következtében a cukor kiskereskedelmi ára emelkedhet Ukrajnában, a piaci helyzet pedig a kínálat alakulásától függően ingadozhat.

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