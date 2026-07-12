Dánia több mint 10 millió euróval támogatta Ukrajna energiaalapját

Dánia további 10,66 millió euróval járult hozzá Ukrajna Energiatámogatási Alapjához – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium július 10-én.

A mostani, 80 millió dán koronának megfelelő támogatással a skandináv ország eddigi hozzájárulása 78,5 millió euróra emelkedett. Dánia 2022-ben az alap első támogatói között volt.

Júniusban több nemzetközi partner is újabb felajánlásokat tett az energiaalap javára, összesen közel 170 millió euró értékben. Svédország 124 millió, Norvégia 43 millió, Izland 550 ezer, Észtország pedig 125 ezer euró támogatást ajánlott fel.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →