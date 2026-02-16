Drágult a kenyér Ukrajnában

2026 eleje óta 6–7%-kal nőttek a sütőipari vállalkozások költségei Ukrajnában, ami átlagosan mintegy 5%-os kenyéráremelkedést eredményezett.

A hírt az Ukrajnai Pékek Országos Szövetségének első alelnöke, Olekszandr Taranenko közölte az Espreso.tv-nek adott interjújában.

A szakember szerint az egyik legfontosabb tényező az elektromos energia tarifájának csaknem 30%-os emelkedése volt januárban, ami önmagában 2–3%-kal növelte a termelési költségeket.

További problémát jelentenek az áramkimaradások, amelyek miatt a vállalatok kénytelenek generátorokat használni, ami plusz költséget jelent.

A termelési költségek növekedéséhez hozzájárult a minimálbér január 1-jétől hatályos emelése is.

Kárpátalja.ma