Drágultak a buszjegyek Kárpátalján

Bursza Krisztina Gazdaság

A Kárpátalján működő helyközi autóbusz-közlekedés ára jelentősen emelkedett az utóbbi időszakban. Az aktuális menetrendek és viteldíjak alapján – amelyek a bus.com.ua szolgáltatáson is elérhetők – a drágulás hátterében elsősorban az üzemanyag árának növekedése áll.

A fuvarozók szerint az üzemanyagköltség a tarifák kialakításának egyik legmeghatározóbb eleme, így a folyamatos áremelkedés miatt kénytelenek voltak felülvizsgálni a jegyárakat annak érdekében, hogy fedezni tudják kiadásaikat.

Az Ungvárról induló járatok esetében a viteldíjak jelenleg a következőképpen alakulnak:

  • Munkács – 133 hrivnyától
  • Csap – 104 hrivnyától
  • Szolyva – 231 hrivnya
  • Ilosva – 239 hrivnya
  • Nagyszőlős – 330 hrivnya
  • Dolha (Dovhe) – 309 hrivnyától
  • Ökörmező (Mizshirja) – 463 hrivnya
  • Nagybocskó (Velikij Bicskiv) – 491 hrivnyától
  • Rahó – 628 hrivnyától
  • Kőrösmező (Jaszinja) – akár 788 hrivnya

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben az üzemanyagárak tovább növekednek, a közeljövőben újabb díjemelések sem zárhatók ki.

