Drágultak a buszjegyek Kárpátalján
A Kárpátalján működő helyközi autóbusz-közlekedés ára jelentősen emelkedett az utóbbi időszakban. Az aktuális menetrendek és viteldíjak alapján – amelyek a bus.com.ua szolgáltatáson is elérhetők – a drágulás hátterében elsősorban az üzemanyag árának növekedése áll.
A fuvarozók szerint az üzemanyagköltség a tarifák kialakításának egyik legmeghatározóbb eleme, így a folyamatos áremelkedés miatt kénytelenek voltak felülvizsgálni a jegyárakat annak érdekében, hogy fedezni tudják kiadásaikat.
Az Ungvárról induló járatok esetében a viteldíjak jelenleg a következőképpen alakulnak:
- Munkács – 133 hrivnyától
- Csap – 104 hrivnyától
- Szolyva – 231 hrivnya
- Ilosva – 239 hrivnya
- Nagyszőlős – 330 hrivnya
- Dolha (Dovhe) – 309 hrivnyától
- Ökörmező (Mizshirja) – 463 hrivnya
- Nagybocskó (Velikij Bicskiv) – 491 hrivnyától
- Rahó – 628 hrivnyától
- Kőrösmező (Jaszinja) – akár 788 hrivnya
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben az üzemanyagárak tovább növekednek, a közeljövőben újabb díjemelések sem zárhatók ki.