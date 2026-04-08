Drágultak a buszjegyek Kárpátalján

A Kárpátalján működő helyközi autóbusz-közlekedés ára jelentősen emelkedett az utóbbi időszakban. Az aktuális menetrendek és viteldíjak alapján – amelyek a bus.com.ua szolgáltatáson is elérhetők – a drágulás hátterében elsősorban az üzemanyag árának növekedése áll.

A fuvarozók szerint az üzemanyagköltség a tarifák kialakításának egyik legmeghatározóbb eleme, így a folyamatos áremelkedés miatt kénytelenek voltak felülvizsgálni a jegyárakat annak érdekében, hogy fedezni tudják kiadásaikat.

Az Ungvárról induló járatok esetében a viteldíjak jelenleg a következőképpen alakulnak:

Munkács – 133 hrivnyától

Csap – 104 hrivnyától

Szolyva – 231 hrivnya

Ilosva – 239 hrivnya

Nagyszőlős – 330 hrivnya

Dolha (Dovhe) – 309 hrivnyától

Ökörmező (Mizshirja) – 463 hrivnya

Nagybocskó (Velikij Bicskiv) – 491 hrivnyától

Rahó – 628 hrivnyától

Kőrösmező (Jaszinja) – akár 788 hrivnya

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben az üzemanyagárak tovább növekednek, a közeljövőben újabb díjemelések sem zárhatók ki.

