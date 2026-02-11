Egyes ukránok mentesülhetnek a földadó alól 2026-ban

Ukrajnában a földtulajdon vagy a föld állandó használati joga általában a földadó fizetési kötelezettségét vonja maga után, ám a jogszabályok bizonyos társadalmilag védett csoportok számára kivételt biztosítanak. Ezt a lehetőséget Ukrajna Adótörvénykönyve rögzíti.

Kik mentesülhetnek a földadó fizetése alól?

A törvény szerint a következő személyek mentesülnek a földadó alól:

Nyugdíjasok – a legnagyobb csoport, akik életkoruk miatt jogosultak a kedvezményre;

Súlyos fogyatékossággal élők – az I. és II. csoportba tartozó személyek;

Háborús veteránok – ide tartoznak a harci cselekményekben részt vett személyek és a „Háborús veteránok státuszáról” szóló törvény hatálya alá esők;

Sokgyermekes szülők – három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő személyek;

Csernobilkárosultak – az atomkatasztrófa jogszabály szerint elismert károsultjai.

Ezen felül a negyedik csoportú egyéni adó hatálya alatt a földtulajdonosok mentesülhetnek, ha földjüket bérbe adják egy ugyanezen adócsoportba tartozó bérlőnek.

A mentesség csak egy földterületre vonatkozik, minden felhasználási típusnál az előírt maximális területig. Például a mezőgazdasági területeknél ez 2 hektár, míg az építési telkeknél a településtípustól függő szabályok érvényesek.

Ha a földterület nagyobb az előírt normánál, az adót csak a kedvezményes területen felüli részre kell megfizetni.

2026-ban továbbra is érvényben maradnak a mentességek a harci cselekmények sújtotta, illetve ideiglenesen megszállt területeken lévő földekre.

A földadó számításánál 2026-ban (a 2025-ös évre) 1,08-as szorzót alkalmaznak, amely minden földkategóriára egységesen érvényes, figyelembe véve a meglévő háborús kedvezményeket és indexálást.

