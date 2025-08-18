Egyre több zöldséget fogyasztanak az ukránok

Egyre több zöldséget fogyasztanak a lakosok Ukrajnában – erről Makszim Hopka, az Ukrán Agrár Üzleti Klub elemzője számolt be a Rada TV-nek adott interjújában.

Véleménye szerint az elmúlt 5-7 évben az ukránok jelentősen több zöldséget kezdtek enni, még a hideg időszakban is.

A termékek főként kis- és közepes termelőktől származnak. A zöldségtermesztés fejlődése a támogatási programoknak és a megnövekedett fogyasztásnak köszönhető.

Az ukrán uborka és paradicsom jelenleg széles körben képviselteti magát az üzletek polcain.

A hideg évszakban azonban a külföldi termékek uralják a polcokat, így az uborka mintegy 70%-a importból származik. Az import 95%-a pedig Törökországból érkezik. Az állami támogatás kulcsszerepet játszik a hazai termelés növelésében. Vannak olyan programok, amelyek finanszírozást biztosítanak a gazdálkodóknak üvegházak építéséhez, ami nemcsak a termelés növelését teszi lehetővé, hanem jövedelmet biztosít a kis- és középvállalkozások számára a fő értékesítési szezonon kívül is, és segít ellensúlyozni a klímaváltozás kültéri növényekre gyakorolt hatását is.

Az idei év időjárási viszonyai kedvezőtlenül hatottak például a gabona és olajosmagvak termesztésére. Dél-Ukrajnában például jelentősen kevesebb a napraforgótermés, mint tavaly volt, nyugaton azonban jobb a helyzet.

