Kik kapják meg a nyugdíjjal együtt járó 1500 hrivnyás juttatást?

Április 6-tól 1500 hrivnya egyszeri anyagi juttatást kapnak egyes ukrán állampolgárok. Az intézkedés főként a nyugdíjasokat érinti. Egyeseknél a nyugdíjjal együtt, egy összegben érkezik a támogatás, másoknak külön utalják – tájékoztatott az Ukrán Nyugdíjalap.

Azon szépkorúak, akik nyugdíjukat a postán veszik fel, áprilisban már 1500 hrivnyával nagyobb összeget kapnak kézhez. Az egyszeri nyugdíj-kiegészítést a bankszámlákon előzetesen meghatározott időpontban írják jóvá.

Annak, aki nyugdíja és szociális helyzete okán is kedvezményezett, az összeget csak az egyik státusz figyelembe vételével folyósítják.

Fontos tudni

Áprilisban várhatóan közel 13 millió ukrán állampolgár részesül az 1500 hrivnyás támogatásban. Az összegre a következő kategóriákba tartozó személyek jogosultak:

nyugdíjas korúak;

fogyatékkal élők;

kisjövedelmű családok;

belső menekültek;

nagycsaládosok és egyedülálló szülők;

szociális alapellátásban részesülő személyek.

A hivatal adatai szerint már több mint 9 millió nyugdíjasnak folyósították az egyszeri anyagi juttatást.

