A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nevét viselő magyar, illetve ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja 35 településén a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt, és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést.

A magyar nyelvtanfolyamokon összesen 1182 fő vesz részt; az oktatás 59 pedagógus közreműködésével 105 csoportban valósul meg. Az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokon 761 résztvevő tanul, számukra 26 oktató biztosítja a képzést 65 csoportban.

A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői a képzés zárásához közeledve lehetőséget kaptak arra, hogy magyar nyelvből nyelvismereti szintfelmérő vizsgán vegyenek részt. A vizsga nem volt kötelező, ugyanakkor minden olyan tanuló számára elérhető volt, aki a tanfolyamon tanult, és szerette volna felmérni tudásszintjét, valamint visszajelzést kapni az elsajátított ismereteiről.

A szintfelmérő vizsgára összesen 56 fő jelentkezett 11 különböző településről, 19 oktató szakmai felkészítésével. A vizsga lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy számot adjanak megszerzett nyelvtudásukról, és visszajelzést kapjanak fejlődésükről.

A szintfelmérő vizsgát 28 fő sikeresen teljesítette. A nyelvi szint szerinti megoszlás a következőképpen alakult: A1 szint: 4 fő, A2 szint: 14 fő, B1 szint: 10 fő.

A vizsga értékelési és szintbesorolási rendszere:

A magyar mint idegen nyelv vizsga értékelési rendszere az ECL nyelvvizsgarendszer értékelési elveinek mintájára került kialakításra. A vizsga két fő részből állt: írásbeli és szóbeli modulból, amelyek egyenként 50–50 pontot, összesen 100 pontot értek.

A vizsgateljesítmény értékelése során a megszerzett pontszámok alapján a vizsgázók nyelvi szintje az alábbi kategóriák szerint került meghatározásra:

1. ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ

Feladat Mérési terület Maximális pontszám

1. feladat Olvasásértés I. 10 pont

2. feladat Olvasásértés II. 20 pont

3. feladat Íráskészség 20 pont

Összesen 50 pont

Írásbeli szintbesorolás

Ponttartomány Meghatározott szint Teljesítmény (%)

0–15 pont A1 alatti teljesítmény 0–30%

16–29 pont A1 szint 31-59%

30–39 pont A2 szint 60-79%

40–50 pont B1 szint 80-100%

2. SZÓBELI VIZSGARÉSZ

Feladat Mérési terület Maximális pontszám

1. rész Bemutatkozás / önálló beszéd 25 pont

2. rész Témakifejtés 25 pont

Összesen 50 pont

Szóbeli szintbesorolás

Ponttartomány Meghatározott szint Teljesítmény (%)

0–15 pont A1 alatti teljesítmény 0–30 %

16–29 pont A1 szint 31-59 %

30–39 pont A2 szint 60-79%

40–50 pont B1 szint 80-100%

3. ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY (Komplex)

Összpontszám Elért szint

0–29 pont A1 alatt

30–59 pont A1

60–79 pont A2

80–100 pont B1

Az íráskészség értékelési kritériumai a következők voltak:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

Írásbeliség (szövegtagolás, központozás és helyesírás)

Szókincs (terjedelem és változatosság)

Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

Kritériumonként max. 4 pont adható

A beszédkészség értékelési kritériumai a következők voltak:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)

Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)

Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

Kritériumonként max. 5 pont adható / feladat

A szintfelmérő vizsga fontos állomása a képzésnek, hiszen lehetőséget teremt a résztvevők számára nyelvi fejlődésük objektív felmérésére, és megerősíti a mindennapi életben is alkalmazható kommunikációs készségeiket.

A tanfolyam résztvevői a júniusi tanúsítványátadó ünnepségen vehetik át a képzés elvégzését igazoló magyar–ukrán kétnyelvű tanúsítványukat, valamint a szintfelmérő vizsgán elért eredményüket tanúsító oklevelet, amely az elért nyelvi szintet hitelesen igazolja. A tanúsítványokat az egyetem állítja ki.

Az elért eredményhez minden vizsgázónak és felkészítőtanárnak ezúton is gratulálunk!

Váradi Natália

programfelelős,

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

Felnőttképzési Központ