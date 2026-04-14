Több ezren vettek részt az idei élet menetén Auschwitzban

Több országból érkezett, csaknem hatezer zsidó fiatal és több száz lengyel kortársuk vett részt kedden a holokauszt emléknapjához fűződő auschwitzi élet menetén – közölték az egykori náci német láger helyén működő emlékhely honlapján.

A menet élén holokauszttúlélők mintegy 40 fős csoportja haladt, köztük a 98 éves Nate Leipciger, aki a sziléziai Chorzówban született, a második világháború során több lágerbe is elhurcolták, 1948-ban pedig Kanadába vándorolt ki.

A rendezvényen részt vett Joáv Kis izraeli oktatási miniszter és Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete is. Megérkeztek továbbá a Hamász palesztin iszlamista szervezet korábbi túszai, valamint azok, akik az utóbbi időben túlélték az antiszemita jellegű támadásokat Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

Az Élet Menete nevű szervezet elnöke, Shmuel Rosenman beszédében aláhúzta: a holokauszt „nemcsak történelem, hanem figyelmeztetés is”. A világ „ismét nyugtalan, és az antiszemitizmus nem egy múltbeli dolog” – jelentette ki,

Az élet menete az 1988-ban kezdeményezett egyik nemzetközi oktatási program része. A külföldi küldöttségek 3 kilométeres utat tesznek meg a második világháborús halálmenetek egyik, az Auschwitz I. lágert és az auschwitz-birkenaui megsemmisítő tábort összekötő útvonalon.

Az auschwitz-birkenaui táborkomplexumba deportáltak számát hozzávetőlegesen 1,3 millióra teszik, közülük 1,1 millió volt zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is volt köztük. A Magyarországról Auschwitzba hurcolt zsidók száma meghaladta a 430 ezret. A haláltáborban meggyilkolt emberek száma legalább 1,1 millió.

Forrás: MTI

Nyitókép: Yossi Zeliger/Flash90