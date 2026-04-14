Egészségügyi és rehabilitációs eszközöket adományozott megyénknek Svédország
Jelentős svéd humanitárius adomány érkezett Kárpátaljára. A segélyt Vaszil Demjancsuk, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Miroszlav Bileckij kormányzó és Jurij Huledza megyei képviselő adta át régiónk egészségügyi intézményeinek.
Az eszközök több svédországi adományozótól érkeztek, a legnagyobb érdem a segélyszállítás koordinálásáért is felelős Anders Rendiké.
A szállítmány a következő eszközöket tartalmazza:
- felnőtt pelenkák;
- CPAP készülékek és tartozékaik;
- hagyományos és elektromos kerekesszékek;
- járókeretek, és szoba wc-k;
- ortopédiai állókeret;
- fogorvosi szék és felszerelések;
- orvosi kesztyűk;
- matracok és elektromos betegágyak;
- betegemelők és segédeszközök;
- rehabilitációs és egyéb eszközök.
Az átadott speciális felszerelések célja elsősorban a Kárpátalján lábadozó katonák megfelelő ellátásának biztosítása.
„Ez a kezdeményezés a nemzetközi szolidaritás és Ukrajna támogatásának újabb példája. Az eszközök lehetővé teszik régiónk egészségügyi intézményeinek fejlesztését, és hozzájárulnak az ukrán katonák színvonalas ellátásához”
– fogalmazott Vaszil Demjancsuk.