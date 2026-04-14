Egészségügyi és rehabilitációs eszközöket adományozott megyénknek Svédország

Marcsák Gergely Közélet

Jelentős svéd humanitárius adomány érkezett Kárpátaljára. A segélyt Vaszil Demjancsuk, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Miroszlav Bileckij kormányzó és Jurij Huledza megyei képviselő adta át régiónk egészségügyi intézményeinek.

Az eszközök több svédországi adományozótól érkeztek, a legnagyobb érdem a segélyszállítás koordinálásáért is felelős Anders Rendiké.

A szállítmány a következő eszközöket tartalmazza:

  • felnőtt pelenkák;
  • CPAP készülékek és tartozékaik;
  • hagyományos és elektromos kerekesszékek;
  • járókeretek, és szoba wc-k;
  • ortopédiai állókeret;
  • fogorvosi szék és felszerelések;
  • orvosi kesztyűk;
  • matracok és elektromos betegágyak;
  • betegemelők és segédeszközök;
  • rehabilitációs és egyéb eszközök.

Az átadott speciális felszerelések célja elsősorban a Kárpátalján lábadozó katonák megfelelő ellátásának biztosítása.

„Ez a kezdeményezés a nemzetközi szolidaritás és Ukrajna támogatásának újabb példája. Az eszközök lehetővé teszik régiónk egészségügyi intézményeinek fejlesztését, és hozzájárulnak az ukrán katonák színvonalas ellátásához”

– fogalmazott Vaszil Demjancsuk.

Kárpátalja.ma