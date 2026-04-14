Norvégiába érkezett Volodimir Zelenszkij

Marcsák Gergely

A norvég fővárosba, Oslóba érkezett Volodimir Zelenszkij. Hivatalos látogatásának programjában több tárgyalás is szerepel – olvasható az ukrán elnök Facebook-oldalán.

Zelenszkij várhatóan Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel, Haakon norvég királyi herceggel és több parlamenti képviselővel is találkozik.

„Továbbra is aktív diplomáciai párbeszédet folytatunk partnereinkkel az élet védelme és a valódi, garantált béke megteremtése érdekében”

– írta Volodimir Zelenszkij.

