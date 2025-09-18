Elindult a cukorrépaszezon Lemberg megyében

Szeptember első napjaiban hivatalosan is kezdetét vette a 2025/26-os cukorrépa-feldolgozási szezon Lemberg megyében – írja az agronews.ua.

Az idei évben a gazdák 15,8 ezer hektáron vetettek cukorrépát, ami megegyezik a tavalyi mutatóval. A termelés központjai főként Zolocsiv, Lemberg, Sztrij és különösen a Sepetickij járás területén találhatók.

Szeptember elejéig 330 hektárról takarítottak be cukorrépát, a bruttó termés 22,4 ezer tonnát tett ki, ami hektáronként 680 mázsás hozamnak felel meg. Ez a tavalyi időszak szintjét tükrözi. A répák cukortartalma ugyanakkor elérte a 16,7 százalékot, ami 0,6 százalékponttal magasabb a 2024-es év hasonló időszakához képest.

A megyei agrárfejlesztési hivatal előrejelzései szerint az idei termelés fedezni fogja a régió belső igényeit, emellett exportra is lehetőséget biztosít.

A régióban egyetlen cukorrépa-feldolgozó üzem működik: a Radehivi Cukor Kft., amely a nemzetközi Pfeifer & Langen cégcsoport tagja. A vállalatnak Voliny és Ternopil megyében is vannak telephelyei.

