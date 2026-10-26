Emelkedett az autógáz és a dízel ára egyes ukrajnai benzinkutakon

Hétfőn, október 26-án több ukrajnai töltőállomás-hálózatnál is változtak az üzemanyagárak. Az autógáz három hálózatnál drágult, míg a WOG benzinkutakon a dízelüzemanyag mindkét típusa literenként 1 hrivnyával került többe. A benzin ára nem változott.

Az RBK-Ukrajina összeállítása szerint az autógáz ára a SOCAR töltőállomásain emelkedett a legnagyobb mértékben, literenként 1,60 hrivnyával, így elérte az 56,50 hrivnyát. Az Ukrnafta és az UPG hálózatánál 1-1 hrivnyával nőtt az ár, 52,90, illetve 54,90 hrivnyára literenként.

Az OKKO és a WOG benzinkutakon az autógáz ára változatlan maradt, előbbinél 56,50, utóbbinál 56,90 hrivnya literenként.

A WOG hálózatánál a dízelüzemanyag ára is emelkedett: a Mustang dízel literenként 109,90 hrivnyába, az Euro-5 típus pedig 106,90 hrivnyába került. A többi vizsgált hálózatnál nem változtak a dízelárak.

Ennyibe került az üzemanyag október 26-án a nagyobb ukrajnai benzinkutakon:

OKKO: a Pulls 100-as benzin 102,90 hrivnya, a Pulls 95-ös 95,90 hrivnya, az A-95 Euro 92,90 hrivnya, a Pulls dízel 108,90 hrivnya, az Euro dízel 105,90 hrivnya, az autógáz pedig 56,50 hrivnya literenként.

a Pulls 100-as benzin 102,90 hrivnya, a Pulls 95-ös 95,90 hrivnya, az A-95 Euro 92,90 hrivnya, a Pulls dízel 108,90 hrivnya, az Euro dízel 105,90 hrivnya, az autógáz pedig 56,50 hrivnya literenként. WOG: a 100-as benzin 102,90 hrivnya, a Mustang 95-ös 95,90 hrivnya, a 95-ös Euro 92,90 hrivnya, a Mustang dízel 109,90 hrivnya, az Euro-5 dízel 106,90 hrivnya, az autógáz 56,90 hrivnya literenként.

a 100-as benzin 102,90 hrivnya, a Mustang 95-ös 95,90 hrivnya, a 95-ös Euro 92,90 hrivnya, a Mustang dízel 109,90 hrivnya, az Euro-5 dízel 106,90 hrivnya, az autógáz 56,90 hrivnya literenként. SOCAR: a NANO 100-as benzin 104 hrivnya, a NANO 95-ös 97,90 hrivnya, az A-95-ös 94,90 hrivnya, a NANO Extro dízel 109 hrivnya, a NANO dízel 106 hrivnya, az autógáz 56,50 hrivnya literenként.

a NANO 100-as benzin 104 hrivnya, a NANO 95-ös 97,90 hrivnya, az A-95-ös 94,90 hrivnya, a NANO Extro dízel 109 hrivnya, a NANO dízel 106 hrivnya, az autógáz 56,50 hrivnya literenként. Ukrnafta: az Energy 95-ös benzin 91,90 hrivnya, az A-95-ös 88,90 hrivnya, az A-92-es 86,90 hrivnya, az Energy dízel 103,90 hrivnya, a normál dízel 101,90 hrivnya, az autógáz 52,90 hrivnya literenként.

az Energy 95-ös benzin 91,90 hrivnya, az A-95-ös 88,90 hrivnya, az A-92-es 86,90 hrivnya, az Energy dízel 103,90 hrivnya, a normál dízel 101,90 hrivnya, az autógáz 52,90 hrivnya literenként. UPG: az UPG 100-as benzin 100,90 hrivnya, az UPG 95-ös 92,90 hrivnya, az A-95-ös 89,90 hrivnya, az upgDIESEL 104,90 hrivnya, az EURO DIESEL 102,90 hrivnya, az autógáz pedig 54,90 hrivnya literenként.

Az adatok az egyes töltőállomás-hálózatok október 26-i árait tükrözik.

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