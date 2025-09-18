Emelkednek a vállalkozói adók Ukrajnában
A 2026-os költségvetési tervezetben szereplő minimálbér- és létminimum-emelés miatt a következő évtől növekednek a magánvállalkozók (FOP-ok) adóterhei Ukrajnában – hívta fel a figyelmet Mihajlo Szmokovics adótanácsadó.
Január 1-jétől a minimálbér 8 647 hrivnyára emelkedik, míg a munkaképes korúak létminimuma 3 328 hrivnya lesz. Ezek az értékek közvetlenül befolyásolják a vállalkozók által fizetendő adók és járulékok összegét.
Változások a FOP-adózásban
1. csoport: az egységes adó összege havi 332,8 hrivnya lesz (jelenleg 302 hrn).
2. csoport: havi 1 729,4 hrivnya (jelenleg 1 600 hrn).
Katonai hozzájárulás: mindkét csoport esetében 864,7 hrivnya/hó (2025-ben 800 hrn).
Egységes társadalombiztosítási járulék (JESZV): minden csoport számára havi 1 902,34 hrivnya (2025-ben 1 760 hrn).
Szmokovics hangsúlyozta: ezek az összegek rögzítettek, és év közben nem változnak.
Jövedelmi korlátok 2026-ban
- 1. csoport: 1 444 049 hrivnya
- 2. csoport: 7 211 598 hrivnya
- 3. csoport: 10 091 049 hrivnya
A 2026-os költségvetésben a létminimum havi összege 3 209 hrivnya lesz, ami 289 hrivnyás emelést jelent a jelenlegihez képest.
- Gyermekeknek 6 éves korig: 2 817 hrivnya (+254 hrivnya)
- Gyermekeknek 6–18 év között: 3 512 hrivnya (+316 hrivnya)
- Munkaképes személyeknek: 3 328 hrivnya (+300 hrivnya)
- Nyugdíjasoknak és munkaképteleneknek: 2 595 hrivnya
A tervezett változások minden vállalkozóra és háztartásra hatással lesznek, így a szakértők azt javasolják, hogy a vállalkozók időben készüljenek fel a magasabb befizetésekre.