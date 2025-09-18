Emelkednek a vállalkozói adók Ukrajnában

A 2026-os költségvetési tervezetben szereplő minimálbér- és létminimum-emelés miatt a következő évtől növekednek a magánvállalkozók (FOP-ok) adóterhei Ukrajnában – hívta fel a figyelmet Mihajlo Szmokovics adótanácsadó.

Január 1-jétől a minimálbér 8 647 hrivnyára emelkedik, míg a munkaképes korúak létminimuma 3 328 hrivnya lesz. Ezek az értékek közvetlenül befolyásolják a vállalkozók által fizetendő adók és járulékok összegét.

Változások a FOP-adózásban

1. csoport: az egységes adó összege havi 332,8 hrivnya lesz (jelenleg 302 hrn).

2. csoport: havi 1 729,4 hrivnya (jelenleg 1 600 hrn).

Katonai hozzájárulás: mindkét csoport esetében 864,7 hrivnya/hó (2025-ben 800 hrn).

Egységes társadalombiztosítási járulék (JESZV): minden csoport számára havi 1 902,34 hrivnya (2025-ben 1 760 hrn).

Szmokovics hangsúlyozta: ezek az összegek rögzítettek, és év közben nem változnak.

Jövedelmi korlátok 2026-ban

1. csoport: 1 444 049 hrivnya

2. csoport: 7 211 598 hrivnya

3. csoport: 10 091 049 hrivnya

A 2026-os költségvetésben a létminimum havi összege 3 209 hrivnya lesz, ami 289 hrivnyás emelést jelent a jelenlegihez képest.

Gyermekeknek 6 éves korig: 2 817 hrivnya (+254 hrivnya)

Gyermekeknek 6–18 év között: 3 512 hrivnya (+316 hrivnya)

Munkaképes személyeknek: 3 328 hrivnya (+300 hrivnya)

Nyugdíjasoknak és munkaképteleneknek: 2 595 hrivnya

A tervezett változások minden vállalkozóra és háztartásra hatással lesznek, így a szakértők azt javasolják, hogy a vállalkozók időben készüljenek fel a magasabb befizetésekre.

Kárpátalja.ma