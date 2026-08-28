Enyhén erősödött a hrivnya a hét végére az amerikai dollárral és az euróval szemben. Augusztus 28-án, pénteken a bankokban a dollár átlagos eladási árfolyama 44,87 hrivnya, míg a vételi árfolyam 44,42 hrivnya.

Az euró átlagos eladási árfolyama 52,29 hrivnya, a bankok pedig átlagosan 51,68 hrivnyáért vásárolják az eurót.

Ennyibe kerül a valuta a pénzváltóknál

Az ukrajnai pénzváltókban péntek reggel egy dollár átlagosan 44,80 hrivnyába került, míg a valutát 44,70 hrivnyás árfolyamon vásárolták.

Az euró eladási árfolyama 52,14 hrivnya, a vételi pedig 51,95 hrivnya körül alakult.

Az Ukrán Nemzeti Bank augusztus 28-ra 44,54 hrivnyában állapította meg a dollár hivatalos árfolyamát. Ez 3 kopijkás erősödést jelent a hrivnya számára az előző napi értékhez képest.

Az euró hivatalos árfolyama 51,86 hrivnya lett, ami 15 kopijkás erősödést jelent a hrivnya javára.

Mire számíthatunk szeptember elején?

Tarasz Leszovij, a Globus Bank pénzügyi piacokért és befektetési tevékenységért felelős igazgatója szerint szeptember első hetében a dollár árfolyama várhatóan 44,6–45,1 hrivnya között alakulhat, míg az euró 51–52,5 hrivnyás sávban mozoghat.

A szakember szerint az árfolyam alakulására elsősorban az importőrök aktivitása lehet hatással. Mivel az import iránti kereslet várhatóan továbbra is magas marad, a deviza iránti kereslet rendszeresen meghaladhatja a természetes kínálatot.

Kárpátalja.ma/UNIAN

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