Európai Bizottság: megállapodás jött létre az ukrán gabona behozatalával kapcsolatban

Az Európai Bizottság rendkívüli és ideiglenes megelőző intézkedéseket fogadott el az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek uniós behozatalára vonatkozóan azzal a céllal, hogy enyhítsék az ukrajnai gabonát érintő uniós importkorlátozás ideiglenes feloldása okozta – közölte a brüsszeli testület kedden.

Az uniós bizottság közleménye szerint az autonóm kereskedelmi intézkedésekről szóló rendelet kivételes biztosítéka alapján elfogadott intézkedésekre öt tagállamban – Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában – tapasztalt súlyos logisztikai problémák okozta rendkívüli körülmények miatt van szükség.

Az intézkedések kezdetben négy, Ukrajnából származó mezőgazdasági terméket érintenek: a búzát, a kukoricát, a repcemagot és napraforgómagot. Az intézkedések május 2-án lépnek hatályba és június 5-ig érvényesek.

Kiemelték: Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária kötelezettséget vállalt arra, hogy megszünteti a búzára, kukoricára, repcére, napraforgómagra és minden más, Ukrajnából származó termékre vonatkozó egyoldalú intézkedését.

Az uniós bizottság közölte: az kedden meghozott intézkedések eloszlatják az Ukrajnával szomszédos tagállamok mezőgazdasági termelőinek aggályait, ugyanakkor fenntartják az EU szilárd elkötelezettségét Ukrajna támogatása és azon képességének megőrzése mellett, hogy gabonát exportáljon, ami „létfontosságú a világ élelmezése és az élelmiszerárak alacsonyan tartása szempontjából”.

Az intézkedések az Európai Bizottság által előterjesztett átfogó támogatási csomag részét képezik, és ki fognak egészülni az öt tagállam mezőgazdasági termelőinek nyújtott pénzügyi támogatással, valamint további intézkedésekkel, melyek megkönnyítik az ukrán gabonaexport szolidaritási útvonalakon keresztül más tagállamokba és unión kívüli országokba történő tranzitját – írták.

Közölték továbbá: a bizottság készen áll arra, hogy a rendelet június 5-i lejártát követően ismét megelőző intézkedéseket vezessen be az Ukrajna felől érkező agrár-élelmiszeripari termékek behozatalára, amennyiben a rendkívüli helyzet továbbra is fennáll. A testület készen áll arra is, hogy gyorsított védintézkedési eljárás keretében értékelje az uniós piac helyzetét az Ukrajnából származó egyéb mezőgazdasági termékek esetében – tették hozzá.

