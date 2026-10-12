Felére esett vissza az elektromos autók iránti kereslet Ukrajnában

Szeptemberben mintegy 4 600 elektromos járművet regisztráltak Ukrajnában, ami az előző év azonos hónapjához képest a kereslet jelentős visszaesését jelzi. A legtöbb eladott elektromos autó használt volt – közölte október 12-én az Ukravtoprom autóipari szakmai szervezet.

A múlt hónapban 4 349 elektromos személyautót regisztráltak, közülük 448 volt új, 3 901 pedig használt. Az új személyautók iránti kereslet 80, a használtaké 42 százalékkal csökkent 2025 szeptemberéhez képest.

A 222 regisztrált elektromos haszonjármű közül mindössze 10 volt új. Egy évvel korábban 223 ilyen jármű került az ukrán járműparkba, köztük 46 új.

Az új elektromos autók között a BYD Sea Lion 06 EV volt a legnépszerűbb, 109 darabbal. A listán a Volkswagen ID.Unyx (35 db), a Zeekr 7X (33 db), a Zeekr 001 (27 db) és a BYD Sea Lion 05 EV (24 db) következett.

A használt elektromos autók importjában a Tesla Model Y vezetett 512 darabbal, ezt a Nissan Leaf (484 db), a Tesla Model 3 (468 db), a Chevrolet Bolt (200 db) és a Renault Zoe (167 db) követte.

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