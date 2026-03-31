Fillérekért viszik a burgonyát Voliny megyében

Az idei évben a várt bevétel helyett komoly áreséssel szembesültek a Voliny megyei gazdák a tavalyi burgonyatermés értékesítésekor – számolt be róla a Nove Zsittya.

Egyes településeken a burgonya felvásárlási ára kilogrammonként mindössze 3–4 hrivnyára esett vissza. Sok család számára, ahol a krumpli értékesítése a háztartási bevételek jelentős részét képezi, ez az ár még a termesztés és tárolás költségeit sem fedezi.

A falvakba érkező felvásárlók diktálják a feltételeket, a gazdák pedig – hogy munkájuk ne vesszen kárba – kénytelenek elfogadni a rendkívül alacsony árakat.

A beszámolók szerint:

Mala Hlusha településen a nagyobb méretű burgonyát 4 hrivnyáért, a vetőburgonyát pedig 3 hrivnyáért veszik át kilogrammonként;

Velika Hlusha községben nemrég még 5 hrivnya volt az ár, azonban itt is csökkenő tendencia figyelhető meg.

A problémát súlyosbítja, hogy sok helyen egyáltalán nincs kereslet. Míg egyes községekbe még érkeznek felvásárlók teherautói, addig Zaliznyica, Ljubjaz, Pidkormillja és Ljubesivszka Volja lakói arra panaszkodnak, hogy hozzájuk el sem jutnak a vevők.

A gazdák így nehéz döntés elé kerültek: vagy szinte értéktelen áron adják el a termést, vagy kénytelenek kidobni azt, amibe egész szezonban munkát és pénzt fektettek.

Fotó: Szvitlana Kosztjucsik