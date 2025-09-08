Fontos tudnivalók a 2004 előtt munkába állt dolgozók számára

A hagyományos papír alapú munkakönyvet hamarosan teljesen felváltja az elektronikus változat. Van azonban egy fontos részlet, amely a 2004 előtt munkába állt dolgozókat érinti.

Az elektronikus munkakönyv lehetővé teszi, hogy minden foglalkoztatási adat digitális formában kerüljön tárolásra. Míg a papír alapú könyv megsérülhetett vagy elveszhetett, az elektronikus esetében ez kizárt.

Az Ukrán Nyugdíjalap ismertette az új formátum előnyeit: nem veszhet el, nem rongálódik meg, minden adat digitálisan tárolódik, továbbá lehetőséget ad a munkaviszony gyors ellenőrzésére, valamint a jövőben az online nyugdíjigénylésre is.

A 2021 decemberében elfogadott törvény szerint mindenkinek 2026. június 10-ig van ideje arra, hogy munkakönyvét elektronikus formátumba vigye át.

Miért fontos a 2004-es év?

Az elmúlt években minden foglalkoztatási adat bekerült az elektronikus nyilvántartásba. Vagyis a rendszer automatikusan gyűjti az információkat, még akkor is, ha a munkakönyvet papíron is vezetik.

A régi bejegyzéseket – különösen a 2004 előtti időszakból – azonban külön át kell vinni elektronikus formába. Erre hívja fel a figyelmet a Na pensii (Nyugdíjban) című kiadvány. Az adatok digitalizálása biztosítja a korábban szerzett szolgálati idő megőrzését. Ez különösen fontos azok számára, akik több mint tíz évvel ezelőtt álltak munkába. Előfordulhat ugyanis, hogy a nyugdíjhoz csupán egy év szolgálati idő hiányzik, és annak igazolása nélkül elveszhet a biztosítási múlt.

Érdemes tudni, hogy a munkaviszony ellenőrizhető az Ukrán Nyugdíjalap honlapján. Ha bizonyos évek nem szerepelnek a nyilvántartásban, lehetőség van azok aktualizálására.

Kárpátalja.ma