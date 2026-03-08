Nem csak az üzemanyag drágul a közel-keleti konfliktus hatására

Az egyre eszkalálódó közel-keleti konfliktus jelentős hatással van a globális gazdaságra. Következményei az ukrán piacokon is érezhetőek lesznek. Lássuk, mely termékek esetében várható áremelkedés a közeljövőben.

Az árak változásait külső és belső tényezők egyaránt befolyásolják. A közel-keleti katonai konfliktus külső tényező, mely nem csak az olaj- és üzemanyagárak emelkedését hozza magával. Az árak a tengeri szállítás kockázatának növekedése és a rakománybiztosítás költségeinek emelkedése miatt is nőnek.

Országon belüli árképző tényező az üzemanyag árának emelkedése és az ingadozó devizapiac. Ezek miatt az importált gyártási alapanyagokra és a logisztikára fordított kiadások növekedése várható.

Makszim Hopka elemző szerint legkorábban az importált és az üvegházban nevelt zöldségek ára reagál majd a fenti előnytelen tényezőkre. Elsősorban a paradicsom és az uborka esetében vehetjük észre a drágulást, mivel ezeknek több mint 80%-a Törökországból származik. Az elemző ugyanakkor a hús- és tejtermékek árának emelkedését is előrejelzi, jóllehet, ezek egy-két hónapos késéssel reagálnak majd a piaci változásokra.

Az energiaárak és a logisztikai költségek változása a tejtermékeket érinti legérzékenyebben, a hústermékek ára a kielégítő hazai kínálatnak köszönhetően kevésbé függ a szállítási költségektől. Azonban így is mélyebben a pénztárcájába kell majd nyúlnia húsvét előtt annak, aki hústermékeket szeretne vásárolni.

