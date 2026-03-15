Először szállítottak gabonát elektromos kamionok Odessza kikötőibe

Először végeztek gabonaszállítást Ukrajnában elektromos meghajtású kamionokkal, melyek Odessza kikötőibe vitték a rakományt. Az eseményről az Agroreview tudósított Oleh Scsehelszkij mezőgazdász nyomán.

A Poltava megyei gazda történelmi eseménynek nevezte a szállítást.

Szerhij Scserbany, a Kernel nagyvállalat szakértője is megerősítette, hogy az egy irányban körülbelül 800 kilométeres távolságot Ukrajnában először teszi meg két elektromos teherszállító jármű. Kommentárjában hangsúlyozta az elektromos szállítás logisztikai fejlesztésének fontosságát. Ehhez tartozik például a megfelelő töltőállomások létesítése.

„A teherfuvarozás jövője már megérkezett”

– jegyezte meg Scserbany.

A szakértő úgy véli, az elektromos fuvarozás fejlődése az országban dinamikusabb lesz, mint a szintén elektromos üzemű személygépkocsik töltőhálózatának bővítése. Ebből pedig elsősorban a mezőgazdaság és a gabonaszállítás szervezése profitálhat.

