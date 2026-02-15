Egy év alatt közel 30%-kal nőtt a hajdina ára Ukrajnában

Az Állami Statisztikai Szolgálat adatai arról árulkodnak, hogy a hajdina (grecska) átlagos fogyasztói ára 2025 decemberében 44,88 hrivnya/kg volt, ami 5,5%-kal több a novemberi mutatónál (42,55 hrivnya).

Az áremelkedés az előző év, azaz 2024 decemberéhez képest 27,5%-os. A Kárpátalján is közkedvelt gabonaféle kilogrammja ekkor még átlagosan 35,19 hrivnyába került.

A statisztikák szerint a hajdina ára 2024 áprilisa óta havonta emelkedik.

