Harmadával kell csökkenteni Ukrajna áramfogyasztását

Ukrajna áramfogyasztását harmadával csökkenteni kell, különben összeomlik az elektromos hálózat – erre figyelmeztetett az ország egyik legnagyobb áramszolgáltatója hozzátéve, hogy még így is összeomolhat a hálózat, amelyet október tizedike óta ötször ért rakétatalálat. A célzott orosz csapások miatt Kijevben és környékén most is négy és fél millióan vannak áram nélkül. A város vezetése azt kéri, hogy aki tud, a télre költözzön vidékre.

Az ukrán fővárosban és a hat vidéki megyében négy és fél millióan vannak villany nélkül, miután az elmúlt hetekben több találat érte az ország áramhálózatát.

„Értesüléseink szerint Oroszország összevonja erőit, hogy újabb tömeges csapást mérjen az infrastruktúránkra. A villamosenergia-hálózatunk a fő célpont” – figyelmeztetett az ukrán elnök. Éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij elmondta: vasárnap újabb dróntámadások érték az ország kritikus infrastruktúráját. Ukrajna válaszlépésekre készül – tette hozzá.

Idén télen rendszeresek lehetnek az áramkimaradások Ukrajna északi és középső megyéiben, valamint Kijevben is.

„Legyünk őszinték, az ellenség mindent megtesz, hogy Kijevben se fűtés, se villany, se víz ne legyen” – mondta az ukrán főváros polgármestere egy hétvégi tévéinterjúban. Vitalij Klicsko hangsúlyozta: minden eshetőségre fel kell készülni, ezért arra kérte a kijevieket, hogy aki teheti, vidéki rokonainál keressen menedéket a télre.

Nincs áram és víz Herszonban – erről számolt be az orosz erők által megszállt város Moszkva által kinevezett vezetője, aki ismételten felszólította a helyeiket, hogy meneküljenek az ukrán ellentámadás elől. A hírek szerint az orosz hadsereg a stratégiai fontosságú nagyváros feladására készül.

A Herszontól 25 kilométernyire állomásozó ukrán erők szerint az oroszok visszavonulásáról szóló híreszteléssel csak csapdába akarják őket csalni. És komoly harcokra számíthatnak Bahmut környékén is, ahol az elmúlt napokban több mint harmincezer orosz katonát vontak össze. Donyeck és Luhaszk megyékben azonban sikerült visszaverniük az oroszok előrenyomulását nyolc településen – jelentette az ukrán vezérkar vasárnap.

Donyeck környékén hétfő reggel sem csitultak a harcok. Az orosz kézen lévő településen több épületet is rakétatalálat ért. Kigyulladt a vasúthivatal épülete is. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció. Forrás: zn.ua

Kapcsolódó:

Rendkívüli áramszünetek kezdődtek Kijevben

Klicsko: fel kell készülni, hogy áram, fűtés és víz nélkül marad Kijev