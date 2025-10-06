Ingyenes ingatlanregisztráció Ukrajnában

Azoknak az ukrajnai ingatlantulajdonosoknak, akik 2013 előtt szereztek tulajdonjogot, lehetőségük van ingyenesen regisztrálni azt az új állami nyilvántartásban. Erre hívja fel a figyelmet Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma.

Korábban az ingatlanokra vonatkozó tulajdonjogokat az úgynevezett „Ingatlan-tulajdonjogok nyilvántartásában” rögzítették, amelyet főként a leltári irodák kezeltek. Az új „Állami Ingatlanjog-nyilvántartás” létrehozásakor azonban a régi nyilvántartás adatai nem kerültek automatikusan átvitelre.

A minisztérium kiemelte, hogy a 2013 előtt bejegyzett tulajdonjogokat továbbra is érvényesnek ismeri el az állam, vagyis ezek tulajdonosainak nem kötelező bármilyen lépést tenniük ahhoz, hogy jogaikat érvényesnek tekintsék.

Ugyanakkor önkéntes alapon bárki kérvényezheti tulajdonjoga rögzítését az új rendszerben, amely teljesen díjmentes – hangsúlyozta a tárca friss közleményében.

Az új nyilvántartásba történő bejegyzéshez a tulajdonos:

fordulhat a lakóhely szerinti állami nyilvántartó hivatalhoz (CNAP) vagy

közjegyzőhöz, aki jogosult ingatlanjogi ügyek intézésére.

Ehhez szükséges bemutatni az ingatlantulajdont igazoló eredeti dokumentumokat – például adásvételi szerződést, öröklési okiratot vagy tulajdonjogot igazoló tanúsítványt.

Amennyiben az ingatlan az alábbi régiókban található – Krím, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Szumi, Mikolajiv, Szevasztopol vagy Csernyihiv megye –, a tulajdonos bármely ukrán régióban kérheti a regisztrációt.

Azok, akik nem szeretnének személyesen ügyet ntézni, online is benyújthatják kérvényüket a Gyija alkalmazáson keresztül, kivéve a Kijev városában, valamint a Donyeck és Luhanszk megyében található ingatlanokra vonatkozó ügyeket.

Kárpátalja.ma