Ismét drágult az Asztély–Beregszász között közlekedő autóbusz

Újabb áremelés történt az Asztély és Beregszász között közlekedő menetrend szerinti autóbuszjáraton. Október végétől már 70 hrivnyát kell fizetniük az utasoknak, ha a határátkelőtől Beregszász városába szeretnének eljutni.

A menetjegy ára korábban 50 hrivnya volt, így az utazás költsége 20 hrivnyával, vagyis 40 százalékkal emelkedett.

A járaton legutóbb 2026 márciusában történt áremelés. A mostani változás ismét többletkiadást jelent azoknak, akik rendszeresen veszik igénybe a határ és Beregszász közötti autóbusz-közlekedést.

Az Asztély–Beregszász útvonalon közlekedő járat fontos szerepet tölt be a határátkelőn érkezők közlekedésében, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy tömegközlekedéssel jussanak el a városba.

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