Ismét drágult az Asztély–Beregszász között közlekedő autóbusz

Bursza Krisztina Gazdaság

Újabb áremelés történt az Asztély és Beregszász között közlekedő menetrend szerinti autóbuszjáraton. Október végétől már 70 hrivnyát kell fizetniük az utasoknak, ha a határátkelőtől Beregszász városába szeretnének eljutni.

A menetjegy ára korábban 50 hrivnya volt, így az utazás költsége 20 hrivnyával, vagyis 40 százalékkal emelkedett.

A járaton legutóbb 2026 márciusában történt áremelés. A mostani változás ismét többletkiadást jelent azoknak, akik rendszeresen veszik igénybe a határ és Beregszász közötti autóbusz-közlekedést.

Az Asztély–Beregszász útvonalon közlekedő járat fontos szerepet tölt be a határátkelőn érkezők közlekedésében, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy tömegközlekedéssel jussanak el a városba.

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