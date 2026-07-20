Jelentősen emelkednek a kulturális dolgozók bérei Kárpátalján

2027. január 1-jétől megkezdődik a kulturális ágazat bérrendszerének reformja Kárpátalján. A fizetésemelés a tervek szerint több mint ezer kulturális dolgozót érint.

A legtöbb könyvtáros, múzeumi dolgozó és egyéb kulturális szakember esetében az alapilletmény akár 70 százalékkal is emelkedhet.

Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg 1,3-as szorzóval megállapított bérezésben részesülnek, az illetményét mintegy 40 százalékkal növelik. A béremelés a megyei fenntartású 13 kommunális kulturális intézmény közel 900 alkalmazottjára is kiterjed.

A reform az Ukrajna 2030-ig szóló kulturális fejlesztési stratégiájának része. A későbbiekben egy új bérezési rendszert vezetnének be, amelyben a fizetés mértéke a munkavállalók szakképesítésétől, felelősségi körétől és munkateljesítményétől függ majd.

Kárpátalja.ma/UngvarInfo

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