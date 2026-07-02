Július 1-jétől új üzemanyag-jelöléseket vezetnek be az ukrán benzinkutakon

Július 1-jétől az ukrajnai töltőállomásokon új, az európai szabványoknak megfelelő jelöléseket vezetnek be a benzin és a dízelüzemanyag esetében.

Az új jelölések – E5, E10, B7 és B10 – nem az üzemanyag oktánszámát, hanem a benne található biokomponensek maximális arányát jelölik.

Az E5 jelzésű benzin legfeljebb 5 százalék bioetanolt, míg az E10 legfeljebb 10 százalékot tartalmaz. A dízelüzemanyagok esetében a B7 és B10 jelölés a biodízel arányára utal.

A hagyományos megjelölések – például A–92 és A–95 – továbbra is megmaradnak, mivel ezek az üzemanyag oktánszámát jelzik.

Szakértők szerint a 2011 után gyártott személygépkocsik többsége gond nélkül használhatja az E10-es benzint. A régebbi járművek tulajdonosainak azonban továbbra is az E5 használatát javasolják, mivel a magasabb bioetanol-tartalom kedvezőtlenül hathat egyes régebbi üzemanyagrendszerek alkatrészeire.

Az új jelölések bevezetése az ukrán üzemanyagpiac európai uniós szabványokhoz való igazításának része. A gazdasági minisztérium szerint sem a jelölések módosítása, sem a bioetanol szélesebb körű alkalmazása nem eredményezi az üzemanyagok árának emelkedését.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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