Július 1-jétől új üzemanyag-jelöléseket vezetnek be az ukrán benzinkutakon
Július 1-jétől az ukrajnai töltőállomásokon új, az európai szabványoknak megfelelő jelöléseket vezetnek be a benzin és a dízelüzemanyag esetében.
Az új jelölések – E5, E10, B7 és B10 – nem az üzemanyag oktánszámát, hanem a benne található biokomponensek maximális arányát jelölik.
Az E5 jelzésű benzin legfeljebb 5 százalék bioetanolt, míg az E10 legfeljebb 10 százalékot tartalmaz. A dízelüzemanyagok esetében a B7 és B10 jelölés a biodízel arányára utal.
A hagyományos megjelölések – például A–92 és A–95 – továbbra is megmaradnak, mivel ezek az üzemanyag oktánszámát jelzik.
Szakértők szerint a 2011 után gyártott személygépkocsik többsége gond nélkül használhatja az E10-es benzint. A régebbi járművek tulajdonosainak azonban továbbra is az E5 használatát javasolják, mivel a magasabb bioetanol-tartalom kedvezőtlenül hathat egyes régebbi üzemanyagrendszerek alkatrészeire.