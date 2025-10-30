Kárpátalja – az idegenforgalmi adó befizetésében az élmezőnyben Ukrajnában

Mint arról korábban hírt adtunk, 2025 első kilenc hónapjában Ukrajna települési költségvetéseibe több mint 234 millió hrivnya idegenforgalmi adó folyt be – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Turisztikai és Üdülési Főosztálya.

Az idei évben a turizmusból származó bevételek 36 százalékkal nőttek a tavalyi azonos időszakhoz képest, és másfélszer meghaladják a teljes körű háború előtti szintet.

A legtöbb idegenforgalmi adót Kijev városa gyűjtötte be – 51 millió hrivnyát, ezt követi Lemberg megye (42,5 millió) és Ivano-Frankivszk megye (32,5 millió). Kárpátalja a negyedik helyen áll 21,1 millió hrivnyával, míg az ötödik helyen Kijev megye szerepel 13 millió hrivnyával.

A megye turisztikai hivatalának tájékoztatása szerint a Kárpátalján tapasztalható növekedés a térség turisztikai vonzerejének és a vendéglátóipar fokozatos élénkülésének köszönhető.

Kárpátalja.ma

Fotó: Szerednye, várrom. Forrás: Kárpátalja.ma