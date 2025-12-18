Elfogadták Kárpátalja 2026-os költségvetését
A megyei tanács 51 igen szavazattal elfogadta Kárpátalja 2026. évi költségvetését, amely a régió legfontosabb pénzügyi dokumentuma a következő évre.
A tervezett költségvetés összege 2 milliárd 799 millió hrivnya, ami 24,7 százalékkal haladja meg az idei év költségvetését. Az összeg nem tartalmazza az oktatási szubvenciót, amelynek állami költségvetésből történő elosztása a közeljövőben várható.
A megye bevételeinek jelentős részét az adók adják: 2 milliárd 436 millió hrivnya adóbevétellel számolnak, ami 38 százalékkal több, mint a 2025-re tervezett összeg. A vezetés szerint az adóbevételek akár tovább is növekedhetnek.
Pozitív fejlemény, hogy az állami költségvetésből érkező alapdotáció 33 százalékkal csökken, ami azt jelzi, hogy a megye egyre kevésbé függ a központi támogatásoktól.
A költségvetés kiemelt figyelmet fordít a háborúval összefüggő feladatokra. A teljes költségvetési alap 14 százalékát, azaz 337 millió hrivnyát fordítanak többek között:
- katonai egységek támogatására,
- a lakosság polgári védelmére és a nemzeti ellenállás erősítésére,
- a veteránok és belső-ukrajnai menekültek szociális támogatására,
- az áttelepült vállalkozások segítésére,
- alternatív energiaforrások fejlesztésére,
- valamint egyéb biztonsági és védelmi intézkedésekre.