Elfogadták Kárpátalja 2026-os költségvetését

A megyei tanács 51 igen szavazattal elfogadta Kárpátalja 2026. évi költségvetését, amely a régió legfontosabb pénzügyi dokumentuma a következő évre.

A tervezett költségvetés összege 2 milliárd 799 millió hrivnya, ami 24,7 százalékkal haladja meg az idei év költségvetését. Az összeg nem tartalmazza az oktatási szubvenciót, amelynek állami költségvetésből történő elosztása a közeljövőben várható.

A megye bevételeinek jelentős részét az adók adják: 2 milliárd 436 millió hrivnya adóbevétellel számolnak, ami 38 százalékkal több, mint a 2025-re tervezett összeg. A vezetés szerint az adóbevételek akár tovább is növekedhetnek.

Pozitív fejlemény, hogy az állami költségvetésből érkező alapdotáció 33 százalékkal csökken, ami azt jelzi, hogy a megye egyre kevésbé függ a központi támogatásoktól.

A költségvetés kiemelt figyelmet fordít a háborúval összefüggő feladatokra. A teljes költségvetési alap 14 százalékát, azaz 337 millió hrivnyát fordítanak többek között:

katonai egységek támogatására,

a lakosság polgári védelmére és a nemzeti ellenállás erősítésére,

a veteránok és belső-ukrajnai menekültek szociális támogatására,

az áttelepült vállalkozások segítésére,

alternatív energiaforrások fejlesztésére,

valamint egyéb biztonsági és védelmi intézkedésekre.

Kárpátalja.ma