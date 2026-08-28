Együttműködési megállapodás Kárpátalja és Heves vármegye között

Megállapodást írtak alá Kárpátalja és a magyarországi Heves vármegye együttműködéséről, melynek jegyében erősödni fognak a két régió közötti kapcsolatok – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A dokumentumot a kormányzó mellett a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke, Roman Szaraj, valamint Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, Csuhány Bence látta el kézjegyével.

A megállapodás több területen is lehetőséget teremt az együttműködés bővítésére. A felek tapasztalatokat oszthatnak meg egymással, ösztönözhetik a kárpátaljai és hevesi települések közötti önkormányzati kapcsolatokat, valamint közös beruházásokat és projekteket valósíthatnak meg többek között a gazdaság, az egészségügy, a környezetvédelem és a turizmus területén.

Az együttműködés részeként Kárpátalja és Heves vármegye a „Kárpáti Integrációs Kezdeményezés” keretében is összehangolja erőfeszítéseit. A platform célja a hegyvidéki térségek fenntartható fejlesztése, az energiabiztonság erősítése, a kulturális örökség megőrzése, valamint az infrastruktúra fejlesztése.

Miroszlav Bileckij a megállapodás kapcsán hangsúlyozta:

a régió a jövőben is számít magyarországi partnereire, és meghívta őket a Kárpáti Kezdeményezés közelgő csúcstalálkozójára.

A megyevezető szerint a mostani megállapodás újabb lehetőségeket nyithat a határokon átnyúló együttműködés és Kárpátalja fejlődése előtt.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →