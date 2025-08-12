Kétszázezer hrivnyás egyszeri támogatás orvosoknak

Bursza Krisztina Gazdaság

Elindul egy állami program, amely egyszeri 200 ezer hrivnyás támogatást kínál azoknak a frissen végzett orvosoknak, akik hajlandóak falvakban vagy a frontvonalhoz közeli településeken gyógyítani – tudatta a goloskarpat.info internetes hírportál.

A program kezdetben minimum a hadiállapot végéig működik, és célja, hogy enyhítse az orvoshiányt azokon a területeken, ahol a legnagyobb szükség van szakemberekre. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium adatai szerint a vidéki kórházakban az orvosi állások csupán 60–70%-a betöltött, a frontközeli térségekben pedig ennél is rosszabb a helyzet.

Kik jogosultak a támogatásra?

A program a 20 állami, az Egészségügyi Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium alá tartozó egyetem orvosi szakán végzett, internatúrát befejezett fiatalokra vonatkozik. A feltételek:

  • Munkahely: állami vagy önkormányzati egészségügyi intézmény egy faluban vagy a frontvonalhoz közeli településen (a listát a Miniszteri Kabinet hagyta jóvá)
  • Létszámfeltétel: az adott intézményben legfeljebb 75% legyen az orvosi állások betöltöttsége
  • Szerződés: legalább 3 évre szóló munkaszerződés

Hogyan lehet megszerezni a 200 ezer hrivnyát?

  1. Álláskeresés – böngéssze a MOZ honlapját vagy a helyi önkormányzatok ajánlatait.
  2. Dokumentumok előkészítése:
    • kérelem
    • diploma és az internatúra-bizonyítvány másolata
    • munkáltatói igazolás a betöltetlen állásról
    • munkakönyv vagy kivonat a biztosított személyek nyilvántartásából
  3. Jelentkezés benyújtása – 2025. október 10-ig, személyesen vagy e-mailben a végzett egyetemhez.
  4. Várakozás a kifizetésre – az egyetem jóváhagyó határozata után az összeg még az év végéig megérkezik.

Mi történik, ha valaki idő előtt távozik?

Aki önként kilép, vagy súlyos szakmai mulasztást követ el, köteles visszafizetni a támogatást. Kivételt képeznek:

  • vis maior (pl. támadások, kényszerű költözés)
  • rokkantság
  • katonai szolgálatra történő behívás
  • az adott szakterület megszűnése az intézményben

A program főként azért fontos, mert orvoshiány van,2024-ben a falusi rendelők 30%-ában egyetlen orvos látta el 2–3 település lakosságát. Ezen kívül szeretnék a fiatalokat a szülőföldön tartani. A Forbes Ukraine adatai szerint az orvosi végzettek 25%-a tervezi, hogy külföldön vállal munkát ösztönző programok hiányában.

Kárpátalja.ma