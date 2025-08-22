Kötelező tájékoztatni a munkaadót az elérhetőségeink megváltozásáról Ukrajnában

Ukrajnában a hadiállapot idején a munkaügyi kapcsolatokra speciális szabályok érvényesek. Ezek egyike a munkavállalók kötelezettsége, hogy értesítsék munkáltatójukat elérhetőségeik változásáról.

Ez segít fenntartani a kommunikációt a munkavállaló és a munkáltató között a háború alatt is.

A munkáltatót tájékoztatni kell, ha:

megváltozik a lakcímünk,

megváltozik a telefonszámunk,

egyéb kommunikációs eszközök frissítése esetén, például, ha új Messenger-fiókot hozunk létre és azt munkahelyi kommunikációra is használjuk.

Célszerű a változásokról azonnal, de legkésőbb az adatok változásától számított 10 naptári napon belül értesíteni a munkáltatót.

Háború idején különösen fontos a munkavállaló és a munkáltató közötti kommunikáció fenntartása. A naprakész elérhetőségek segítenek a fontos információk gyors továbbításában, a munka megszervezésében evakuálás vagy áthelyezés esetén, a kifizetések és a dokumentumforgalom problémáinak megoldásában.

A pmg.ua nyomán.

Kárpátalja.ma