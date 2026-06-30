Közel 21 millió tonna kukorica került exportálásra Ukrajnából

Ukrajna a 2025/26-os gazdasági évben jelentős mennyiségű mezőgazdasági terményt exportált, ugyanakkor az összesített kivitel elmarad az előző év azonos időszakától – derül ki az Ukrán Agrárpolitikai és Élelmiszerügyi Minisztérium adataiból.

Június 28-ig az ország összesen 36 millió tonna gabonafélét és hüvelyest exportált, ami 3 millió tonnával, azaz 9,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A búzaexport 13 millió tonnát tett ki, ami 1,8 millió tonnával (11,7%-kal) marad el a tavalyi szinttől. Az árpa kivitele 1,52 millió tonna volt, ami 34,4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Rozsból mindössze 200 tonnát szállítottak külföldre.

A kukorica továbbra is az export egyik legfontosabb tétele: a kivitel mennyisége 20,9 millió tonna volt, ami 1,03 millió tonnával (4,6%-kal) kevesebb, mint egy évvel korábban.

A lisztexport 61,9 ezer tonnát tett ki, ami gabonaegyenértékre átszámítva 82,5 ezer tonnának felel meg. Ez 12,9%-os visszaesést jelent az előző évhez viszonyítva.

A statisztikák összességében azt mutatják, hogy bár a kukorica továbbra is domináns exportcikk, a legtöbb gabonaféle kivitele csökkenő tendenciát mutat.

Kárpátalja.ma

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