Külföldi munkások érkeztek Kárpátaljára

Kárpátalja munkaerőpiaca jelentős átalakuláson megy keresztül. A mobilizáció és az elvándorlás következtében kialakult súlyos munkaerőhiány miatt egyre több helyi vállalat külföldi munkavállalók alkalmazása mellett dönt. A térségben működő üzemekben ma már több száz délkelet-ázsiai dolgozó áll munkába.

Oleh Pendzin, az Gazdasági Vitaklub elnöke szerint megrendelés van, a gyártósorok működnek, de nincs elegendő munkaerő. Ez arra késztette a nagyobb gyárak tulajdonosait, hogy szervezett toborzásba kezdjenek Bangladesben.

A megyében jelenleg már működik egy fafeldolgozó vállalat, ahol mintegy 150 bangladesi állampolgár dolgozik legálisan. A cég teljes körű feltételeket biztosít számukra, amelyekre a térségben nehéz helyi jelentkezőket találni.

A külföldi munkavállalók számára biztosított feltételek: fizetés havi 25 000 hrivnyától, ingyenes szállás, hivatalos ügyintézés és szervezett munkába szállítás.

Szakértők szerint a kárpátaljai példa csak a kezdet. Az ukrán gazdaság működőképességének fenntartásához évente akár 500 ezer külföldi munkavállaló bevonására lehet szükség. A potenciális kibocsátó országok között szerepel: Banglades, Vietnam, Fülöp-szigetek és Nepál.

A szakértői becslések szerint a háború utáni újjáépítés idején akár 4 millió külföldi munkásra is szükség lehet, mivel az ukrán menekültek több mint fele már integrálódott az Európai Unió országaiban, és nem tervezi a hazatérést.

A külföldi munkavállalók bevonása így egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik a régió gazdaságának fenntartása érdekében. Kárpátalja jelenleg kísérleti terepként szolgálhat Ukrajna új migrációs modelljének kialakításában.

