Megjelent a hazai szőlő a kárpátaljai piacokon

A napokban megkezdődött a szőlő árusítása a megye piacain. A kínálatban leginkább a kárpátaljai termelők szőlői találhatók, főként a Beregszászi és a Munkácsi járásból.

Az árak fajtától és származási helytől függően változnak, a török Kishmish kilója például 85 hrivnya, míg az olaszrizling 240 hrivnyába kerül.

A tavalyihoz képest az árak idén némileg magasabbak, de a szezon csúcspontja még hátravan, így a helyi szőlőfajták ára a következő hetekben csökkenhet.

A 21 Uzshorod nyomán.

Kárpátalja.ma