Megkezdte ukrajnai munkáját az IMF missziója

Augusztus 31-én megkezdte munkáját Ukrajnában a Nemzetközi Valutaalap (IMF) missziója. A Gavin Gray vezette küldöttség az ukrán hatóságokkal és más érintett felekkel folytat tárgyalásokat az ország gazdasági kilátásairól, a strukturális reformokról, valamint a 2027-es állami költségvetés tervezetéről.

A megbeszélések középpontjában az IMF által támogatott, négyéves EFF-program keretében vállalt makrogazdasági és strukturális reformok, illetve azok végrehajtása áll.

Az IMF igazgatótanácsa július 20-án hagyta jóvá a 8,1 milliárd dollár keretösszegű, négyéves program első felülvizsgálatát. Ennek eredményeként Ukrajna azonnal hozzáférhet legfeljebb 503 millió SDR-hez (különleges lehívási joghoz), amely mintegy 690 millió dollárnak felel meg. A forrásokat az állami költségvetés támogatására fordítják.

Az újabb részlet folyósításával az EFF-program keretében Ukrajna által eddig lehívott finanszírozás teljes összege eléri a 2,2 milliárd dollárt.

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