Megszavazta a parlament a 150 euró alatti külföldi csomagok áfakötelezettségét Ukrajnában

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely 20 százalékos általános forgalmi adót (áfát) vezet be a külföldi online piacterekről rendelt, 150 eurónál kisebb értékű árukra is – tudatta az UNIAN.

A 16051-1. számú, az ukrán adótörvénykönyv módosításáról szóló jogszabályt 252 képviselő támogatta a szükséges 226 szavazattal.

A törvényjavaslat megszünteti a korábban érvényben lévő áfamentességet a 150 eurónál (mintegy 7600 hrivnya) kisebb értékű nemzetközi küldemények esetében.

Ugyanakkor továbbra is áfamentesek maradnak a magánszemélyek közötti, nem kereskedelmi célú nemzetközi küldemények, amennyiben azok értéke nem haladja meg a 45 eurót (mintegy 2280 hrivnya). Ennek feltétele, hogy a küldeményt az egyik magánszemély ingyenesen juttassa el a másiknak, és az áru személyes vagy családi használatra szolgáljon.

A szabályozás emellett egyes, biztonsági és védelmi célokat szolgáló termékekre is adómentességet biztosít.

Az új adóból származó bevételeket az állami költségvetés különalapjába irányítanák, és az ukrán fegyveres erők szükségleteire fordítanák. A számítások szerint a módosítás évente mintegy 10 milliárd hrivnya többletbevételt eredményezhet az államkasszának.

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