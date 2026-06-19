Megkezdődött az aratás Ukrajnában, jó termés várható

Elindult a 2026-os aratási szezon Ukrajnában: elsőként Odessza megye déli térségeinek gazdálkodói kezdték meg az őszi árpa és a telelő borsó betakarítását. Az ukrán gazdasági tárca előzetes becslései szerint az idei gabona- és olajosnövény-termés elérheti a 81-83 millió tonnát.

A minisztérium szerint az idei mezőgazdasági szezon továbbra is nehéz körülmények között zajlik. A háborús helyzet, a munkaerő- és erőforráshiány, valamint az időjárási kihívások jelentős terhet rónak a termelőkre. A vetések állapota és a terepi felmérések eredményei ugyanakkor óvatos optimizmusra adnak okot.

Tarasz Viszockij gazdasági, környezetvédelmi és agrárügyi miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy az ukrán mezőgazdaság a nehézségek ellenére továbbra is az ország egyik legfontosabb gazdasági ágazata. Véleménye szerint az idei termés elegendő lesz a belföldi szükségletek fedezésére, miközben az exportlehetőségek is megmaradhatnak, ami hozzájárulhat Ukrajna pozícióinak megőrzéséhez a nemzetközi élelmiszerpiacon.

A tavaszi vetési kampány során közel 5,9 millió hektáron vetettek tavaszi gabonát és hüvelyes növényeket, míg az összes gabona és olajosnövény vetésterülete meghaladta a 20 millió hektárt.

Az előrejelzések szerint a gabonatermés mennyisége elérheti a 60-61 millió tonnát,

ami nagyjából megfelel a tavalyi szintnek. Búzából 22-23 millió tonnás termést várnak, míg a kukorica termelése meghaladhatja a 32 millió tonnát. Az árpatermés várhatóan mintegy 5 millió tonna lesz.

Az aratás a következő hetekben fokozatosan az ország valamennyi mezőgazdasági régiójára kiterjed, a betakarítás ütemét elsősorban a növények érettsége és az időjárási viszonyok határozzák meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

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