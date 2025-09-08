Milyen támogatások illetik meg a nagycsaládosokat Ukrajnában?

Ukrajnában a három vagy több gyermeket nevelő családok állami támogatásra jogosultak, beleértve a lakhatási és közüzemi ellátásokat is.

A Szociálpolitikai Minisztérium tájékoztatása szerint a nagycsaládosok 50 százalékos kedvezményt kaphatnak:

a lakásdíj fizetéséből a meghatározott normákon belül (21 m² minden családtagra + 10,5 m² a család számára);

a közüzemi szolgáltatások (gáz, villany, víz stb.) és a háztartási célú palackos gáz árából;

a szilárd és folyékony tüzelőanyag vásárlására (ha a házban nincs központi fűtés).

Fontos: a család egy főre jutó jövedelme az elmúlt hat hónapban nem haladhatja meg az adóalapú szociális kedvezmény mértékét (2025-ben 4240 hrivnya).

Az ellátások igénylése

A dokumentumok benyújtására több lehetőség is van:

online – a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatási portálján vagy a „Nyugdíjalap” alkalmazásban;

személyesen – a Nyugdíjalap ügyfélszolgálati központjaiban, a szociális védelmi szervekben vagy az adminisztratív szolgáltatási központokban (ЦНАП);

e-mailben – a Nyugdíjalap területi szervének címére.

A kedvezmény igénybevételéhez a családnak szerepelnie kell a kedvezményre jogosult személyek nyilvántartásában. Emellett szükséges kérelem, különféle igazolások (például a fűtésről), valamint ha a család nem a hivatalos lakóhelyén él – dokumentum a tényleges lakóhelyről (pl. belső menekültek igazolása).

Nagycsaládosnak minősülnek azok a családok, amelyek három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelnek, valamint a nagykorú, de 23 év alatti gyerekek is ide tartoznak, ha nappali tagozaton tanulnak, és a szülőkkel élnek. A körbe beletartoznak az örökbefogadott gyerekek, valamint az előző házasságokból származó, az új családdal együtt élő gyermekek is.

