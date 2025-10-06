Nő a verseny a munkaerőpiacon Ukrajnában

2025-ben jelentős átalakuláson ment keresztül az ukrán munkaerőpiac. A legfrissebb adatok szerint a segédmunkások, gépjárművezetők és élelmiszerbolti eladók körében tapasztalható a legnagyobb kereslet – de ugyanakkor a verseny is ezekben a szegmensekben a legélesebb.

Az Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat jelentése szerint több mint 15 ezer álláslehetőség áll nyitva segédmunkások számára, miközben 18 ezer munkakereső pályázik ezekre a pozíciókra. A gépkocsivezetői állások száma eléri a 13 ezret, míg az érdeklődők száma alig haladja meg a 10 ezret.

Az élelmiszerbolti eladók esetében még nagyobb az eltérés: több mint 13 ezer meghirdetett állásra csaknem 20 ezer jelentkező jut.

További keresett szakmák és a verseny mértéke:

Eladó-tanácsadók: közel 9 ezer állás, 11 ezer jelentkező

Szakácsok: 8,7 ezer állás, 12 ezer pályázó

Takarítók (szolgálati helyiségekben): 8 ezer állás, 10,5 ezer munkakereső

Könyvelők: 6,7 ezer állás, 9 ezer jelentkező

Általános iskolai és gimnáziumi tanárok: 4,7 ezer állás, 7 ezer érdeklődő

A szakértők szerint az álláskeresők száma gyakran meghaladja a kínálatot, így a verseny továbbra is magas, és az elhelyezkedés egyre nehezebb.

A munkaerőpiac másik látványos trendje a digitális technológiák iránti növekvő kereslet. Egyre több cég keres informatikai szakembereket, és különösen nagy érdeklődés mutatkozik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szakmák iránt.

Elemzők arra számítanak, hogy 2030-ra a mesterséges intelligencia jelentősen átalakítja a munkaerőpiacot – egyes hagyományos szakmák akár teljesen el is tűnhetnek.

