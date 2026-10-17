Literenként 20 hrivnyába kerül a nyerstej előállítása Ukrajnában

A tejtermelés növekvő költségei és az alacsony felvásárlási árak miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az ukrán tejgazdaságok. Vinnyica megyében két tejtermelő gazdaság is úgy döntött, hogy felszámolja állományát: mindkét gazdaság 500-600 tehenet értékesített a veszteséges működés miatt – számolt be az Infagro szakportál.

Ukrajnában a nyerstej előállítási költsége literenként megközelíti a 20 hrivnyát. A feldolgozóüzemek ugyanakkor hosszabb időn keresztül 4–5 hrivnyával ezen összeg alatt vásárolták fel a tejet, ami jelentős veszteségeket okozott a termelőknek.

A gazdaságok pénzügyi helyzetét tovább rontja az energia, az üzemanyag, az állatgyógyászati készítmények és a munkaerő drágulása.

Az áramellátás akadozása szintén többletköltségeket jelent: a folyamatos működés érdekében a gazdák dízelgenerátorokat kénytelenek használni.

A literenként mintegy 100 hrivnyába kerülő gázolaj a becslések szerint további 3 hrivnyával növeli egy liter tej előállítási költségét.

A veszteséges termelés az állatállomány csökkenésében is megmutatkozik. Vinnyica megyében az év első nyolc hónapjában további 7,5 százalékkal mérséklődött a szarvasmarha-állomány. Jelenleg mintegy 80 ezer tehenet tartanak a régióban, miközben korábban számuk elérte az 1,2 milliót.

Az ágazat legfőbb gondjai közé így a növekvő kiadások, a termelők számára kedvezőtlen felvásárlási árak és a munkaerőhiány tartoznak.

Kárpátalja.ma

Forrás: agropolit.com

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